GERALD DAHAN TOMBE LES MASQUES CASINO BARRIERE DE MENTON Menton, 20 janvier 2024, Menton.

Les Français ont plus que jamais besoin de rire et ça tombe bien !L’un des plus célèbres imitateurs vous fait revivre sur scène, et dans les conditions du direct, certains de ses canulars. Comment oublier l’équipe de France, Zidane en tête, chantant la Marseillaise la main sur le cœur sur les ordres du faux Jacques Chirac !Un spectacle piano & voix dans lequel l’imposteur public n°1 présente ses sketches cultes et ses imitations surprenantes de réalisme : Timsit, Palmade, Luchini, Bacri, Sarkozy, Hollande, Macron. L’occasion aussi de croquer Vianney, Stromae ou encore Gims et de réentendre vos standards préférés de la chanson française auxquels l’artiste rend hommage : Aznavour, Gainsbourg, Johnny, Nougaro, BrelSpectacle présenté dans le cadre intimiste d’une ancienne salle de cinéma de 200 places seulement, classée au patrimoine de la région PACA.Places non numérotées, placement libre selon votre catégorieOuverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.Pensez à vous munir de votre pièce d’identité si vous souhaitez poursuivre la soirée au Casino Barrière Menton.Réservations restaurant au 04 92 10 16 16

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

CASINO BARRIERE DE MENTON 2 BIS AVENUE FELIX FAURE 06500 Menton 06