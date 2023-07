MAX BOUBLIL Casino Barrière de Lille Lille, 28 janvier 2024, Lille.

MAX BOUBLIL Dimanche 28 janvier 2024, 18h00 Casino Barrière de Lille à partir de 28€

Bref, on va se marrer mais avec une sincérité totale et un lâcher-prise que je n’ai encore jamais autant exploré dans ma carrière. Je ne vous parlerai pas de politique car je n’y connais rien mais je vous parlerai de mes parents décalés et un peu givrés car eux, je les connais bien.

J’ai tellement hâte de vous raconter tout ça.

J’espère que vous aussi.

Réservation PMR par mail ou téléphone auprès de l’accueil du Casino.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « phone », « value »: « 0328144777 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/fr/lille/spectacles-et-animations/humour/max-boublil.html »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-lille@groupebarriere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:30:00+01:00

humour humor