ELODIE POUX Casino Barrière de Lille Lille, 13 janvier 2024, Lille.

ELODIE POUX Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Casino Barrière de Lille à partir de 33 €

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?

A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/fr/lille/spectacles-et-animations/humour/elodie-poux.html »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-lille@groupebarriere.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328144777 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

HUMOUR