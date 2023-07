MARCUS MILLER Casino Barrière de Lille Lille, 14 novembre 2023, Lille.

Marcus Miller,

30 ans de carrière , 2 Grammy Awards aux USA , Le Prix Edison en Hollande pour l’ensemble de son œuvre, La victoire du Jazz en France en 2010 , pour ne citer que quelques-unes des distinctions qui lui ont été décernées à travers le Monde.

En 2013 , il a été nommé Artiste pour la Paix par l’UNESCO et il est le porte parole de la Route de l’Esclave.

L’artiste est un créateur , un producer , un multi instrumentiste et un compositeur hors normes et prolifique. Ses nombreuses collaborations avec les plus grands : Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock et Carlos Santana pour n’en citer que quelques uns, ont façonnées son environnement musical.

Entouré d’un nouveau band faisant la part belle à son génie musical, c’est en puisant dans la richesse de son répertoire, en revisitant quelques œuvres de Miles Davis et en présentant des morceaux encore inédits que Marcus sera sur la scène

Pour l’été et l’automne 2023.

