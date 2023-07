LIBRE ?! Casino Barrière de Lille Lille, 27 octobre 2023, Lille.

LIBRE ?! Vendredi 27 octobre, 20h30 Casino Barrière de Lille à partir de 17.50 €

Au lendemain du souvenir de notre rêve éternel, l’équipe artistique vous présente sa nouvelle création 2023 : “Libre ?!”, une ode à la liberté et un soutien à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Plongez dans un monde merveilleux où chaque personnage, aussi extravagant qu’intrigant, contribue à l’édifice de cette quête artistique. Comédiens, danseurs, musiciens, circassiens sont au rendez-vous pour une célèbre quête, celle de la liberté !

Au cœur de cette histoire captivante, nous suivons un artiste en quête de sa voix, de son identité. Explorez avec lui les méandres de son parcours, ses joies et ses peines, tandis qu’il s’efforce de se libérer des contraintes qui l’entravent. Un voyage au-delà des apparences, où la liberté de pensée, d’expression et d’action règne en maître. Dans ce spectacle vibrant, nous vous invitons à briser les codes, à repousser les limites, à embrasser pleinement votre essence. Laissez-vous envoûter par la magie du théâtre et par l’énergie créative débordante de nos passionnés artistes.

Ensemble, créons un élan de liberté, où les rêves se réalisent et où les frontières s’effacent, nous vous invitons à naviguer vers un monde où la liberté est la clé du bonheur et de l’épanouissement. »

L’équipe Rêve Eternel

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

THEATRE