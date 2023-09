CALI Casino Barrière de Lille Lille, 8 octobre 2023, Lille.

CALI Dimanche 8 octobre, 18h00 Casino Barrière de Lille à partir de 33€

LE CONCERT INITIALEMENT PREVU VENDREDI 31 MARS A 20H30 EST REPORTE AU DIMANCHE 08 OCTOBRE 2023 A 18H00.

Mais quelle est la matière de ce bonhomme ? Certainement un tissu d’êtres, d’histoires qui sont devenus lui au fil du temps. Sa multitude personnelle. Chez lui, un désir incroyable d’abolition des frontières individuelles, une guerre déclarée à la peau, une immersion dans l’autre et en retour, une hospitalité totale de sa personne. Dans ces huis-clos, l’univers acoustique est intimiste et caressant. Nous sommes plus que de la confidence : nous sommes sur le vif, dans un instant critique, une scène de dénouement.

Retrouvez Cali en concert exceptionnel au Casino Barrière de Lille le dimanche 08 octobre 2023 à 18h00.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:30:00+02:00

concert rock