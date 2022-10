ZACK ET STAN Casino Barrière de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ZACK ET STAN Casino Barrière de Lille, 4 juin 2023, Lille. ZACK ET STAN Dimanche 4 juin 2023, 18h00 Casino Barrière de Lille

à partir de 37€

LES SALES GOSSES DE LA MAGIE Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Fives Lille 59777 Nord Hauts-de-France

0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html Humour, originalité, grandes illusions, suspense… Le spectacle interactif de ces deux virtuoses de la magie est éblouissant. Les lauréats du Prix de l’originalité au Championnat de France de la Magie 2019 présentent leur nouveau spectacle : un cocktail d’humour, de grandes illusions et de suspense. Ces deux garnements ne prennent jamais autant de plaisir que lorsqu’avec leurs tours bluffants et inattendus, ils prennent en otage toute une salle. Le public en redemande !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Casino Barrière de Lille Adresse 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Fives Ville Lille lieuville Casino Barrière de Lille Lille Departement Nord

Casino Barrière de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

ZACK ET STAN Casino Barrière de Lille 2023-06-04 was last modified: by ZACK ET STAN Casino Barrière de Lille Casino Barrière de Lille 4 juin 2023 Casino Barrière de Lille Lille lille

Lille Nord