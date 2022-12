Zorro, la Comédie Musicale au Théâtre du Casino Barrière ! Casino Barrière de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Zorro, la Comédie Musicale au Théâtre du Casino Barrière ! Casino Barrière de Lille, 16 avril 2023, Lille. Zorro, la Comédie Musicale au Théâtre du Casino Barrière ! Dimanche 16 avril 2023, 18h30 Casino Barrière de Lille

Entrée sur inscription

Le 16 avril 2023, découvrez ou re-découvrez l’histoire du célèbre justicier masqué. handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel hi;mi;vi Casino Barrière de Lille 777 pont de flandres Fives Lille 59777 Nord Hauts-de-France L’accès au Casino est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité. Accès interdit aux mineurs et interdits de jeux.

« Monterey 1820, la Nouvelle-Espagne s'affranchit progressivement de la Couronne, donnant ainsi l'opportunité à des politiciens corrompus d'agir comme bon leur semble. C'est dans ce climat instable que Don Diego De la Vega revient dans sa Californie natale.

Face à l’injustice régnante, celui-ci va se dresser contre le Commandant Aguilio, sous l’identité d’un Justicier masqué prénommé Zorro.

Le destin de la Californie est désormais entre ses mains. »

Entre combats d’escrime, danses hispaniques et humour, ce spectacle vous invite à découvrir ou redécouvrir les aventures du légendaire Zorro. Un projet artistique et solidaire Le théâtre doit outrepasser le handicap. C’est pourquoi, notre ambition est de créer des spectacles 100% inclusifs et accessibles à tous.

Depuis plusieurs années, nos spectacles sont d’ores et déjà accessibles aux personnes en situation de handicap visuel. Pour ce nouveau spectacle, il est désormais accessible aux personnes en situation de handicap auditif par le biais de lunettes de surtitrage.

