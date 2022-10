IMAGINATION FEAT LEEE JOHN Casino Barrière de Lille, 17 février 2023, Lille.

IMAGINATION FEAT LEEE JOHN Vendredi 17 février 2023, 20h30 Casino Barrière de Lille

à partir de 37€

THE JUST AN ILLUSION TOUR – 40 YEARS

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Fives Lille 59777 Nord Hauts-de-France

0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html

En vérité, personne n’aurait pu prédire le succès mondial et durable de Just An Illusion et Music And Lights, extraites de In The Heat Of The Night, paru en 1982. Car ce qui est formidable avec ces chansons aux accents disco, soul et funk, c’est qu’au-delà d’être intemporelles, elles sont universelles. On peut les écouter sous la douche, en voiture et danser dessus en boîte de nuit, jusqu’à l’aube. Près de quarante ans plus tard, Imagination, mené par Leee John, continue d’attirer le public, dont bon nombre de jeunes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T22:30:00+01:00