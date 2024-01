SARAH SCHWAB CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, 31 mai 2024, Bordeaux.

Sarah Schwab est un phénomène vocal. « Du rêve à la réalité » est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession époustouflante de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres, un show original et inoubliable. Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah Schwab est la star de demain. Soyez les premiers à la découvrir.

Tarif : 29.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33