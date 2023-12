THAIS CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, 30 mars 2024, Bordeaux.

Vous vous êtes déjà dit « ça n’arrive qu’à moi » ? Oui ? Et pourtant Thaïs aussi, du coup ça fait déjà deux et puis toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls.Dans ce one woman show, elle se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et s’enchaîne les réveils gueule de bois/pilule du lendemain dans un spectacle qui mêle stand up et personnages.Et puis du chant aussi. Et puis de la danse.Décidément si j’étais vous j’irais et je dis pas ça parce que j’ai écrit le pitch.Thaïs

Tarif : 32.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux