PHILIPPINE DELAIRE CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

La manifestation prévue le 20 mars 2024 initialement au Théâtre Trianon est déplacée au Casino de Bordeaux.Les billets restent valables.C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine nous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte…Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire et une question : « Et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ? »Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33