ALEXIS TRAMONI CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, mardi 19 mars 2024.

La manifestation initialement prévue le à la Salle des Fêtes est déplacée au Casino de Bordeaux.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.Avis aux amateurs de sensations fortes. Foncez voir Alexis Tramoni sur scène. Ses vannes ne passeront pas toutes à la télé.Alexis Tramoni est le seul à faire ce qu’il fait, et il le fait bien. Révélé par une première vidéo (censurée depuis) qui a cumulé 8 millions de vues, il enchaîne dans ce spectacle des vannes toujours plus piquantes. Ames sensibles s’abstenir.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33