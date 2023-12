DESPERATE HOUSEMEN CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, 3 février 2024, Bordeaux.

Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jérôme fait appel à ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour la reconquérir.« Desperate Housemen » réconcilie tout le monde, brise les codes et renouvelle le genre. Une comédie romantique sur l’homme moderne ! Avec : Jérôme Daran, Stéphane Murat, Alexis Macquart Une mise en scène de : Caroline Cichoz et Thibault Segouin Critiques Presse :« Désespérément drôles ! » Le Parisien« Une vraie réussite » GQ« Un carton » M6 Crédit photo : LP/Frédéric Dugit

Tarif : 27.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux