Elodie Da Silva Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Elodie Da Silva Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, 10 décembre 2023, Bordeaux. Elodie Da Silva Dimanche 10 décembre, 18h00 Casino Barrière Bordeaux A partir de 27€ Elodie Da Silva, reconnue dans le domaine de l’apaisement du bébé sous le nom de « Even et moi » a décidé de monter sur scène pour vous rencontrer. « Sur un malentendu » sera un événement unique et inédit. Un moment particulier pour relâcher la pression, relativiser et rire. Vous allez ressortir de la salle en ayant rechargé les batteries, sourire aux lèvres et avec de nouveaux outils concrets à mettre en place avec votre bébé. Un événement créé pour les mamans, mais aussi pour les papas, grands-parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance. Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 69 49 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aparteweb.com/awprod/CASBA/AWCalendar.aspx?INS=CASBA&CAT=3960&IDWL=78885 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:30:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:30:00+01:00 humour One Women show Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Casino Barrière Bordeaux Adresse Rue du Cardinal Richaud Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Casino Barrière Bordeaux Bordeaux

Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/