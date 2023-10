CHARLIE WINSTON CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux.

CHARLIE WINSTON CASINO BARRIERE BORDEAUX a lieu à la date du 2023-12-05 à 20:30:00.

Tarif : 27 à 44 euros.

Avec des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert, Charlie Winston prolonge sa tournée du AS I AM TOUR ! Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Charlie Winston, accompagné de ses musiciens, donne véritablement vie aux titres de son dernier album et se livre comme jamais auparavant. Un artiste à voir absolument ! Charlie Winston : chant lead, guitare électrique, pianoVincent Polycarpe : batterie et chœur François Lasserre : guitaresLouis Somer : basse, claviers, clarinette

Réservez votre billet ici

L’accès se fait directement par la rocade sortie 4 (direction Bordeaux Lac), par le Tram Ligne C à 15 min du centre-ville, et possède un parking gratuit de 500 places

CASINO BARRIERE BORDEAUX

Rue Cardinal Richaud Bordeaux 33300

