Vonda Shepard Casino Barrière Bordeaux Bordeaux

Gironde

Vonda Shepard Samedi 18 février 2023, 20h30 Casino Barrière Bordeaux

A partir de 29€

L’iconique chanteuse d’Ally McBeal Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre de sa tournée européenne, Vonda Shepard, l’iconique chanteuse et personnage d’Ally McBeal, sera au Casino Barrière Bordeaux pour présenter son nouvel album, « Red Light, Green Light », entourée de musiciens ayant accompagné Tina Turner et Johnny Cash.

L’occasion également de proposer un tour de chant exceptionnel célébrant les 25 ans de la série culte !

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T22:30:00+01:00

Casino Barrière Bordeaux Adresse Rue du Cardinal Richaud Le Lac Ville Bordeaux

