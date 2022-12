Frédéric François Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Frédéric François Casino Barrière Bordeaux, 15 janvier 2023, Bordeaux. Frédéric François Dimanche 15 janvier 2023, 18h00 Casino Barrière Bordeaux

A partir de 47€

50 ans de carrière… ça se fête ! Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 50 ans de carrière… ça se fête ! “Laisse-moi vivre ma vie”, “Viens te perdre dans mes bras”, “Je t’aime à l’italienne”… Il n’a pas pris une ride et pourtant, le chanteur de charme aux quatre-vingt-cinq disques d’or a déjà cinquante ans de carrière, et entretient une vraie love story avec le public. Un tour de chant sous le signe de l’émotion, de la tendresse… et de l’amour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T18:00:00+01:00

2023-01-15T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Casino Barrière Bordeaux Adresse Rue du Cardinal Richaud Le Lac Ville Bordeaux Age minimum 30 Age maximum 90 lieuville Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Frédéric François Casino Barrière Bordeaux 2023-01-15 was last modified: by Frédéric François Casino Barrière Bordeaux Casino Barrière Bordeaux 15 janvier 2023 bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde