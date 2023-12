Réveillon Tout en Or pour le Nouvel An au Casino Barrière Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Réveillon Tout en Or pour le Nouvel An au Casino Barrière Bordeaux Casino Barrière Bordeaux, 31 décembre 2023 17:00, Bordeaux. Réveillon Tout en Or pour le Nouvel An au Casino Barrière Bordeaux Dimanche 31 décembre, 18h00 Casino Barrière Gratuit. Au programme : 20 artistes viennent enchanter les espaces de jeux pour vous en mettre plein les yeux. Danseurs, performeurs, chanteur, DJ & saxophonistes !

A minuit, Champagne offert pour entrer dans la nouvelle ère 2024.

Casino Barrière
Rue du Cardinal Richaud
Bordeaux 33300
Le Lac
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

