Réveillon de la Noel à Alvignac Casino Alvignac, 24 décembre 2023 20:00, Alvignac.

Alvignac,Lot

Découvrez le menu de fête concocté avec soin par notre chef !

Sur réservation.

2023-12-24 20:00:00 fin : 2023-12-24 . 40 EUR.

Casino

Alvignac 46500 Lot Occitanie



Discover the festive menu carefully concocted by our chef!

Reservations required

Descubra el menú festivo cuidadosamente elaborado por nuestro chef

Con reserva previa

Entdecken Sie das von unserem Küchenchef sorgfältig zusammengestellte Festtagsmenü!

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Vallée de la Dordogne