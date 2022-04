Casin’hall ! Jeux de Printemps – Parthenay, Cité des jeux Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Casin’hall ! Jeux de Printemps – Parthenay, Cité des jeux Parthenay, 30 avril 2022, Parthenay. Casin’hall ! Jeux de Printemps – Parthenay, Cité des jeux Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-04-30 – 2022-04-30 Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres Amis joueurs, « Parthenay, Cité des jeux » est heureuse de vous accueillir pour les Jeux de Printemps !

Tout le week-end, l’Esplanade Georges-Pompidou se transforme en Cité des joueurs. En famille, en solo, avec vos amis, venez jouer comme vous ne l’avez jamais fait !

Roulette, Black Jack, Craps et Sicbo : faites vos jeux et laissez parler votre chance

+33 5 49 64 85 10

