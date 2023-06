Afterwork fermier Casiers fermiers Eysines, 15 juin 2023, Eysines.

Tout juste un an après leur ouverture, les Casiers Fermiers de la Chambre d’Agriculture font le plein.

Pour fêter ce succès, rendez-vous le jeudi 15 juin autour d’un Afterwork fermier ouvert à tous.

Au programme : dégustations de produits fermiers et rencontres avec des agriculteurs ! Avec en plus un jeu-concours et de jolis lots à la clé…

Rendez-vous à partir de 18 h 00 au 44 rue du 19 Mars 1962 au niveau de la SICA Maraîchère.

Gratuit et ouvert à tous !

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

