Cash Escalier du rire, 26 novembre 2021, Albert.

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Escalier du rire

Un micro, un verre d’eau… Pas de censure. Rien ne passe à la trappe : la religion, la télé, le couple, les enfants, toute l’actualité du moment… Laissez-vous emporter par sa vitalité et sa virulence. On rit, on s’offusque, on s’indigne mais on attend la suite, on en veut encore. Plus il va loin, plus on en veut, plus il en donne et plus on rit. Son style direct et subversif interpelle autant qu’il dérange. Perrin c’est le rire “destop” qui décape les esprits les plus bouchés ! Il met le doigt là où ça fait mal, et… ça fait du bien ! Ne le manquez pas, lui ne vous ratera pas !

17€ (TR 15€)

Un one-man-show d’Olivier Perrin

Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

