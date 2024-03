Cash diplomatique et débat HLM Pussy Ciné Bourse Saint-Junien, jeudi 14 mars 2024.

Cash diplomatique et débat HLM Pussy Ciné Bourse Saint-Junien Haute-Vienne

Projection du film de Nora El Hourch, HLM Pussy, suivie d’un débat avec Ludi Demol Defe, docteure en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8 et Les Amis du Monde Diplomatique.

HLM Pussy Amina, Djeneba et Zineb, trois adolescentes inséparables, postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l’agresseur de l’une d’entre elles. Elles devront choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions. HLM Pussy a été élu Meilleur film lors du Festival International du film d’éducation 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

Ciné Bourse 2 Place Lénine

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cash diplomatique et débat HLM Pussy Saint-Junien a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Porte Océane du Limousin