Cash & Cocktails #3 – Afterwork Networking – Talk : La prospection en 2024 Le Garage Lille, mercredi 3 avril 2024.

Cash & Cocktails #3 – Afterwork Networking – Talk : La prospection en 2024 Cash & Cocktails, l’afterwork incontournable de ceux qui aiment vendre. À Lille. Mercredi 3 avril, 18h00 Le Garage Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T18:00:00+02:00 – 2024-04-03T23:59:00+02:00

Cash & Cocktails #3 – Le networking réinventé.

Vous étiez 350 lors de la deuxième édition. On remet ça ?

Quand ? le 3 avril 2024, à partir de 18h.

Où ? À Garage, 34 boulevard Carnot, Lille. Plus qu’un lieu, une institution de 2000m² prête à vibrer sous nos échanges.

Pourquoi ? Après deux éditions mémorables, on passe la troisième vitesse avec encore plus d’innovations pour une soirée networking qui va marquer les esprits.

Au programme ?

18h00 : Ouverture des portes – Plonge direct dans le bain avec un networking libre. C’est le moment de chauffer les moteurs, de rencontrer les premiers visages et d’échanger tes premières cartes de visite. Garage s’anime, sois de la partie dès le départ.

19h00 : Talk sur l’évolution de la prospection – Quatre experts vont partager leur vision sur les tendances de la prospection en 2024. Reste à l’affût, leurs identités seront révélées sous peu. Prépare toi à un moment riche en enseignements et en perspectives nouvelles.

20h00 : Pitch your biz – Ton entreprise a quelque chose d’unique à offrir ? C’est le moment de briller ! Prends la scène pendant une minute et capte l’audience. Fais vite, les places sont limitées ! (Plus de détails sur la page d’inscription.)

20h45 : Tables rondes avec les experts – Approfondis les discussions sur les sujets abordés lors du talk. C’est une occasion en or de poser tes questions, et d’échanger directement avec les intervenants et de bénéficier de conseils personnalisés.

21h30 jusqu’à la fermeture : DJ set et networking libre – L’heure est venue de relâcher la pression, de continuer à réseauter dans une ambiance détendue et de danser si le cœur vous en dit. La musique prend le relais, mais les échanges continuent. Profites-en jusqu’au bout de la nuit !

Pour qui ? Cash & Cocktails s’adresse à un public commercial : business developer, sales, account executive, entrepreneur… Mais sans s’y limiter. Le but est avant tout de venir élargir ton réseau, d’échanger des idées, et surtout prendre du bon temps.

Inscription : Nouveauté : l’inscription reste gratuite, mais si tu souhaites nous aider à améliorer la qualité des événements, on propose deux types d’entrée supplémentaires :

Soutien : on t’offre un cocktail ainsi que ton vestiaire.

Ambassadeur : en plus du cocktail et du vestiaire, tu auras la possibilité de pitcher sur scène pendant une minute, avec un visuel personnalisé de tes informations projeté sur écran, et on t’envoie même la vidéo de ton pitch pour que tu puisses la diffuser sur tes réseaux.

Évidemment, ces contributions sont facultatives mais grandement appréciées.

On te prépare d’autres surprises, mais tu les découvriras sur place

On vous attend nombreux pour faire de cette édition un moment inoubliable.

N’oubliez pas vos cartes de visite et votre plus beau sourire, on s’occupe du reste !

