Visite des fouilles archéologiques d’une abbaye bénédictine Casernes Beaumont Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Site ouvert exceptionnellement au public, chantier mené par les archéologues de l’Inrap et du Service archéologique d’Indre-et-Loire (SADIL). Les fouilles ont mis au jour le plan complet : l’église, le cloître et les bâtiments conventuels de l’abbaye de Beaumont-lès-Tours fondée au début du XIe siècle. Cette abbaye accueillera jusqu’en 1790, des religieuses suivant la règle de Saint-Benoît avant d’être vendu à la Révolution, et sera ensuite démantelée puis transformée en caserne en 1913.

Visites du site guidée par les archéologues.

Accès par le tiers-lieu des « Beaumonts ».

Casernes Beaumont Les Beaumonts, rue du Capitaine Pougnon, 37000 Tours Tours 37032 Giraudeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 01 85 07 33 05 http://inrap.fr Site de fouille archéologique ouvert depuis 2019 sur six hectares ont permis de mettre à jour une abbaye bénédictine qui a fonctionné du XIe au XVIIIe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Alice Lopes INRAP