Balade Ornano/Saint-Augustin, service(s) compris ! Caserne Xaintrailles, 16 avril 2023, Bordeaux. Balade Ornano/Saint-Augustin, service(s) compris ! Dimanche 16 avril, 14h30 Caserne Xaintrailles 3€ (Gratuit Carte Jeune) Balade Ornano/Saint-Augustin, service(s) compris ! Quartier de grands équipements avec son stade, ses hôpitaux, ses casernes… Ornano Saint-Augustin évoque aussi de magnifiques quartiers d’échoppes et de maisons de ville.

16 avril à 14h30. Rdv devant l’entrée de la caserne Xaintrailles, 112 boulevard Maréchal Leclerc (Tram A, station Stade Chaban-Delmas), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Caserne Xaintrailles 112 boulevard Maréchal Leclerc, Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T16:00:00+02:00

