caserne Vérines place de la république 75010 PARIS Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris 75010 Île-de-France

Les ateliers de la Garde républicaine ouvrent leurs portes au public à l’occasion de l’édition des JEMA 2023.

Un parcours découverte d’une durée de 3 heures des ateliers :

– du fourbisseur de sabres,

– de la costumière d’époque,

– des selliers harnacheurs

– et des casquiers.

– Costume d’époque :

Le tailleur-modéliste de la Garde, confectionne les uniformes anciens revêtus par les fantassins et cavaliers lors d’évocations historiques qu’ils sont amenés à faire en public.

Cet atelier se situe dans la caserne Vérines. Il existe depuis 1967. Madame Bonnenfant Anne est la responsable de cet atelier.

La particularité de ce poste requiert outre des qualités de modéliste avérées, des dispositions pour la recherche historique.

L’atelier des costumes d’époque de la Garde républicaine compte de nombreux costumes couvrant 6 époques différentes :

• St Louis

• François 1er

• Louis XV

• La Révolution

• Le 1er Empire

• La Restauration.

Le tailleur-modéliste de la Garde, après un travail de recherches, confectionne des répliques d’uniformes anciens.

Ils sont portés lors des tableaux historiques présentés à l’occasion des formations spéciales par les militaires des unités de cavalerie et d’infanterie. Cet atelier permet de retracer l’histoire de la Gendarmerie et de la Garde républicaine à travers des siècle

– Le fourbisseur de sabres :

Cet atelier est le dernier en France où l’on restaure et confectionne les armes blanches militaires.

Plus de 3500 sabres et épées fabriqués et gravés entre 1823 et 1922 y sont remis en état après un choc ou un incident survenu notamment à cheval. Les affres du temps sont aussi à l’origine d’une restauration en bonne due forme par l’armurier qui a hérité des secrets de fabrication de son prédécesseur… la transmission orale est ici et encore de mise…

L’atelier regorge d’outils et accessoires d’un autre temps, souvent difficiles à en deviner l’emploi pour le profane. Les techniques utilisées, afin de réaliser les nombres étapes de restauration, sont impressionnantes d’efficacité. L’armurier de la Garde forge, moule, grave, dore, poli, fourbi, une lame, pose un filigrane ou gaine une sur une garde (poignée), ou redresse un fourreau, il est le garant de la tradition des armuriers d’antan.

Les armes qui passent entre ses main sont signées par un poinçon comme le tailleur de pierres marquait son œuvre, trace quasiment indélébile du temps qui passe…

– Les casquiers :

L’atelier des casques de cavalerie est implanté à la caserne Vérines, place de la république à Paris depuis 1982.

L’atelier confectionne une quinzaine de casques neufs par an et la réparation ou remise en condition d’environ 80 casques.

Il est composé à temps complet de deux personnels dénommés « Maîtres-casquiers ».

L’atelier dispose d’un budget dédié à cette activité.

En complément de l’activité principale, l’atelier intervient pour des demandes ponctuelles au bénéfice de l’atelier de sellerie-harnachement et assure une petite partie de la maintenance des instruments de musique de la fanfare de cavalerie.

– La sellerie :

• mplanté à la caserne Vérines depuis 1977, l’atelier Sellerie de la Garde républicaine assure l’entretien, la réparation et la confection des harnachements des quelques 480 chevaux du régiment de cavalerie. Dirigé par un sous-officier supérieur, dénommé « Maître-sellier » l’atelier est composé de 11 personnes réparties en sous-officiers, adjoints volontaires et personnels civils, tous formés au métier de selliers harnacheurs.

Ils confectionnent et entretiennent les selles, les tapis, les enrênements mais fabriquent et assemblent tous les autres équipements nécessaires à la bonne tenue du cheval d’arme, le galonnage des tapis et chaperons, la fabrication des étuis manteaux.

Ils assurent enfin et quotidiennement le contrôle de l’ensemble des équipements portés par le cavalier, ceinturons, crispins, baudriers, en en contrôlant l’état afin de prévoir un éventuel remplacement en cas de nécessité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

Garde républicaine