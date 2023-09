VISITE COMMENTÉE – BÉZIERS PENDANT LA GRANDE GUERRE Caserne Saint-Jacques – Rampe du 96ème Béziers, 29 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les Archives Municipales vous proposent une visite thématique des magasins de conservations d’archives, centrée sur la Première Guerre Mondiale. Profitez également de la découverte de l’exposition « En avant! Souvenirs de Frédéric Prat ».

Réservation obligatoire par téléphone..

Caserne Saint-Jacques – Rampe du 96ème

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Archives Municipales offer you a themed tour of their archive storage facilities, focusing on the First World War. You can also discover the exhibition « En avant! Memories of Frédéric Prat » exhibition.

Reservations required by telephone.

Los Archivos Municipales proponen una visita temática de sus depósitos de archivos, centrada en la Primera Guerra Mundial. También podrá descubrir la exposición « ¡En avant! Recuerdos de Frédéric Prat ».

Es necesario reservar por teléfono.

Das Stadtarchiv bietet Ihnen eine thematische Führung durch die Archivmagazine mit dem Schwerpunkt auf dem Ersten Weltkrieg. Besuchen Sie auch die Ausstellung « En avant! Erinnerungen von Frédéric Prat ».

Telefonische Reservierung erforderlich.

