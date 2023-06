Carnets de chantiers en Pays de la Loire caserne mellinet Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Carnets de chantiers en Pays de la Loire caserne mellinet Nantes, 19 octobre 2019, Nantes. Carnets de chantiers en Pays de la Loire Samedi 19 octobre 2019, 09h30 caserne mellinet Places limitées, chaussures fermées obligatoire,casque fourni à l’entrée Carnets de chantiers en Pays de la Loire Découvrir l’architecture contemporaine grâce au chantier et au dessin ! Plan 5 *, regroupement des acteurs de la diffusion et de la promotion de l’architecture en Pays de la Loire, propose une visite de chantier dans chaque département. Exceptionnellement ouverts au public, 5 chantiers sont présentés par leurs architectes concepteurs et leurs commanditaires. Un dessinateur a été invité à livrer son regard sensible et distancié par la réalisation d’un carnet de croquis sur chaque chantier, carnet offert aux visiteurs. Visite du hameau Chapus, caserne Mellinet, Nantes Nantes Métropole Aménagement, MO / TGTFP (urbaniste), Atelier Georges (paysage et concertation), Bellastock (réemploi), concepteurs 3 projets : CIF, maître d’ouvrage / Thibaud Babled architectes urbanistes MFLA, maître d’ouvrage / tact architectes Nantes Métropole Habitat, maître d’ouvrage / Bourbouze et Graindorge, architectes Antoine Séguin, dessinateur Plan 5 * regroupe le ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire, l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes – ensa nantes__, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes – CROA PDL__, l’Union Régionale des CAUE – URCAUE PDL l’Association Régionale pour la Diffusion et la Promotion de l’Architecture – ARDEPA__, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire – MaPdl__, l’Association angevine des amis de l’architecture – A3A caserne mellinet caserne mellinet, nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/67adPGAJmbupVj9b9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

