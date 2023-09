BitbyBit – Saison mobile Grand T Caserne Mellinet/La Générale Nantes, 21 avril 2024, Nantes.

2024-04-21

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 12 € à 25 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Cirque. Sous leur chapiteau-yourte, deux frères reliés par des mâchoires d’acier se hissent, se suspendent l’un à l’autre, réalisant un impressionnant corps-à-corps. Cette pièce de cirque aussi intimiste qu’exceptionnelle par les Belges Simon et Vincent Bruyninckx plaira à tous les âges. Peu d’artistes exercent cette technique ancestrale du cirque et probablement sont-ils les seuls frères. Simon et Vincent Bruyninckx supportent et maintiennent cet étrange cordon ombilical fait de cuir à ses extrémités et d’un filin d’acier de longueur variable. Du sol au sommet de la yourte, le duo condamné à être lié, entre tension et confiance, donne à voir ce que la fraternité contient d’amour et de haine mêlés. Tout près d’eux, le public sent physiquement le danger, la tension, le soulagement, les muscles serrés et l’extrême concentration, car la sécurité de l’un dépend de l’autre. Conception : Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx, Kasper Vandenberghe Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h Représentations : vendredi 19 avril 2024 à 20hsamedi 20 et dimanche 21 avril 2024 à 17hmercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril 2024 à 20h

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.legrandt.fr