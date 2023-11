Le Chémar de Noël à la Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 14:00 22:00

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Le Crayon de Bois et la Générale vous proposent un marché de noël haut en couleur ! 30 Artistes et Artisans vous feront découvrir leur univers créatif sur deux jours. On vous promet une atmosphère chaleureuse avec des stands, des animations, des ateliers, de la musique, un café asso et à manger. Un événement idéal pour rencontrer et échanger avec des artistes et des voisins, redécorer votre intérieur, trouver des créations à offrir, et aider un artiste à vivre de sa pratique tout en vous désaltérant ! Rendez-vous : Le samedi 2 décembre 2023 de 14h à 22h, Le dimanche 3 décembre 2023 de 14h à 19h. Restauration et café associatif sur place le samedi.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/lagenerale.mellinet