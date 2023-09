Construire un feu Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Construire un feu Samedi 14 octobre, 19h30 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Sur inscription.

Spectacle de danse par la compagnie La Tierce :

La compagnie La Tierce a choisi de placer le théâtre au centre de l’attention en l’imaginant comme un protagoniste capable de sensations et de mémoire. Un spectacle réinventé pour chaque nouveau lieu avec des composants qui restent eux identiques, à savoir la voix et le corps. Preuve s’il en est que l’architecture peut participer à la pièce, au même titre que ses lumières, le temps qu’il fait ou les personnes réunies.

Conception et chorégraphie La Tierce – Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri / Co-création et Interprétation Philipp Enders, Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri, Teresa Silva / Accompagnement en dessin et regard extérieur Camille Ulrich / Travail vocal et regard extérieur Jean-Baptiste Veyret-Logerias / Regard extérieur Pierre Pietri / Conseil lumière Serge Damon / Régie plateau Leslie Vignaud / Pièce musicale jouée à l’ocarina Sukima, composée par FUJITA, arrangée par Philipp Enders / Chant Our prayer, The Beach Boys / Production, diffusion Nicolas Chaussy / Administration Marie Rossard / Remerciements Clément Bernardeau, Alice Gautier, Fufu

Production / La Tierce :

Coproductions / Mille Plateaux CCN La Rochelle ; La Manufacture – CDCN de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle ; Le Dancing – CDCN Dijon Bourgogne Franche-Comté ; ICI-CCN de Montpellier Occitanie ; L’avant-scène – Scène Conventionnée Cognac ; Chorège – CDCN Falaise Normandie ; CCN Malandain Ballet Biarritz ; La Soufflerie – Scène conventionnée de Rezé ; OARA ; iddac.

Accueils en résidence de création / BUDA Kunstencentrum ; Théâtre Olympia – Scène Conventionnée d’Arcachon ; La Manufacture – CDCN de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle ; Le Dancing – CDCN Dijon Bourgogne Franche-Comté ; ICI-CCN de Montpellier Occitanie ; L’avant-scène – Scène Conventionnée Cognac ; Chorège – CDCN Falaise Normandie en partenariat avec le CCN de Caen ; Mille Plateaux CCN La Rochelle.

Bourse à l’écriture / OARA

L’association La Tierce est soutenue par la Ville de Bordeaux, le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide à la structuration.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00