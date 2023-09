Les nouvelles alliances Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Les nouvelles alliances Samedi 14 octobre, 15h30 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Des rencontres pour élargir les réflexions sur l’habitat humain en imaginant d’autres formes de coopération :

Partie 1 :

Discussion avec Alexandra Mac Intosh, directrice du CIAP de l’île de Vassivière, et Natsuko Uchino, artiste, autour de l’exposition « Diplomaties terrestres », en présence du Réseau Réfractaires.

Cette exposition, présentée au CIAP de l’île de Vassivière jusqu’au 5 novembre, rassemble des pratiques artistiques tissant des liens intimes avec le milieu qui nous entoure et encourageant d’autres formes d’écoute ou de collaboration entre les espèces et les matières. Elle fait écho au projet de recherche « Apian » mené par Aladin Borioli.

Partie 2 :

Présentation d’une œuvre de l’Artothèque FRAC Nouvelle-Aquitaine sur proposition de Yann Chevalier et/ou Catherine Texier.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

