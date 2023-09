Fanfare « Les gueules sèches » Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Fanfare « Les gueules sèches » Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 14 octobre 2023, Limoges. Fanfare « Les gueules sèches » Samedi 14 octobre, 12h00 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre. Les Gueules Sèches, institution locale, ont vu le jour à Limoges il y a plus d’un siècle pour animer le carnaval, puis tous les événements locaux importants. Leur bonne humeur dépasse désormais largement les frontières de la région. Ce qui ne les empêche pas de continuer à répéter leur vaste répertoire dans le quartier, à deux pas de la caserne. Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge Adresse 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Ville Limoges latitude longitude 45.840839;1.258511

