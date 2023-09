Monde commun et modernité Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Monde commun et modernité Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 14 octobre 2023, Limoges. Monde commun et modernité Samedi 14 octobre, 11h00 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre. Conférence de Gilles Ragot, auteur du livre « 200 sites d’architecture contemporaine en Nouvelle-Aquitaine » (co-édition La Geste – Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine) : Gilles Ragot dresse un panorama de la culture architecturale néo-aquitaine de 1945 à 2000 et offre des clefs de lecture sur les enjeux de l’architecture contemporaine en région. L’occasion de présenter les réalisations d’agences implantées durablement sur le territoire, reflets des grands débats architecturaux et sociétaux. Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge Adresse 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge Limoges latitude longitude 45.840839;1.258511

Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/