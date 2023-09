Vivre ici, comment s’organiser ? Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Vivre ici, comment s’organiser ? Vendredi 13 octobre, 17h30 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Projection en avant-première du documentaire de Nicolas Fay, Le premier art, réalisé avec les étudiants de l’École nationale d’architecture de Versailles (52), suivie d’une rencontre avec Gilles Clément, Gilles Ebersolt et Marie-Ange Magne.

Ce documentaire sur une expérience immersive en forêt à Villefavard (Haute-Vienne), organisée par des étudiants en master de l’École nationale d’architecture de Versailles, est un support pour illustrer des méthodes et des actions possibles, engageant aussi bien la formation des architectes que la sensibilisation de la société civile.

Gilles Clément, Gilles Ebersolt et Marie-Ange Magne partageront leur point de vue :

Gilles Clément est un jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français, qui aborde autrement l’art des jardins. Observateur attentif et infatigable de la nature à travers le monde, il les crée en fonction de la dynamique du végétal, de la diversité biologique des plantes et de leur perpétuel mouvement dans l’espace et dans le temps.

Architecte enseignant-chercheur, Gilles Ebersolt est un spécialiste de l’habitat hors-sol. Il est l’un des concepteurs du Radeau des cimes, qui flotte sur le sommet des grands arbres des forêts primaires de la planète et aide les scientifiques à les explorer et à les étudier.

Marie-Ange Magne, sociologue de formation, est cofondatrice de la société de production de films à Limoges : « Ce Qui Nous Plaît », avec Nicolas Fay, auteur de courts et longs-métrages ainsi que de films documentaires.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

