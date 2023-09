« Refaire village » Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

« Refaire village » Vendredi 13 octobre, 15h30 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre. Informations : pavillondelarchitecture.com

Projection de reportages documentant le weekend prospectif Eaux Futures à Eaux-Bonnes (64) : une ville dans un village, suivi d’une table ronde sur l’habitabilité des territoires, proposée par le Pavillon de l’architecture.

Débat en présence de : David Apheceix, architecte ayant organisé les Journées « Eaux-Futures » avec le Pavillon de l’architecture. Jean-Luc Braud, maire des Eaux-Bonnes (64). Khalid Enbiri, urbaniste-conseil du CAUE 87. Catherine Moulin, maire de Faux-La-Montagne (23). Stéphane Grasser, directeur général d’ARBAN. Amaury de Barbeyrac, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine. Sébastien Thonnard, directeur Action Logement Services Nouvelle-Aquitaine.

À partir de la projection de deux documentaires, l’un sur les Eaux-Bonnes (64), utopie thermale et architecturale héritée du XIXe siècle laissée en déshérence, l’autre sur Saint-Léonard-de-Noblat (87), les participants à cette table ronde s’interrogeront sur la question des logements, ainsi que des services et activités quotidiens ou touristiques à accueillir pour « vivre et habiter au village ». Et ce, au regard notamment de l’expérience de Faux-la-Montagne (23).

Les territoires ruraux ont amorcé leur mutation sous l’impulsion de la jeune génération qui développe de nouvelles activités en circuit court aussi bien en agriculture qu’en artisanat, etc. Des tiers lieux fleurissent un peu partout, accompagnant cette nouvelle dynamique et permettant à la population de créer des liens, souvent au sein d’associations très actives. Pour « refaire village », il faut accompagner les élus afin qu’ils se saisissent de cet élan pour développer un véritable projet partagé, à une échelle pertinente incluant les territoires voisins.

Ces villages sont riches d’une grande diversité d’activités et le bâti de ces territoires en est le reflet : bâtiments industriels, agricoles, anciennes fermes et nombreux hameaux souvent délaissés mais représentant un potentiel de réhabilitation de qualité, maisons de ville, friches commerciales ou industrielles… « Refaire village » c’est inventer des programmes de réhabilitation de ce patrimoine, en matière de logement notamment, clé du maintien des jeunes sur le territoire et accompagner les initiatives des habitants par une réelle politique de mise en valeur du déjà là, dans le respect de l’identité locale.

Pour être cohérente et efficace, cette politique doit intégrer également la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette, favoriser les commerces intégrés au village et stopper la construction des centres commerciaux à l’extérieur des villages, viser la sobriété énergétique, viser l’objectif zéro bâti vacant, rénover le tissu pavillonnaire en s’appuyant sur l’expertise des concepteurs, etc.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00