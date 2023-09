Nul homme n’est une île Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Nul homme n'est une île

Vendredi 13 octobre, 14h00
Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge
Limoges

Gratuit. Entrée libre.

Projection du film « Nul homme n'est une île » de Dominique Marchais, France, 2017 (96′) :

Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? De la Méditerranée aux Alpes, ce film montre des hommes et des femmes, agriculteurs, architectes, artisans ou élus, qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie en se pensant un destin commun. Une préoccupation qui rejoint les expériences citoyennes menées sur le territoire limousin. Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge
64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

