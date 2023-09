Matériaux vivants Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Matériaux vivants Vendredi 13 octobre, 13h30 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Table ronde autour des matériaux biosourcés et géosourcés :

En présence d’un représentant de Fibois, de Nathalie Samson, Coordinatrice régionale Nouvelle-Aquitaine de Résonnance Paille, d’un représentant de France Douglas et d’un représentant de Chanvre Nouvelle-Aquitaine.

Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui en France 44 % de l’énergie consommée, 32 % des émissions de gaz à effet de serre et produit 42 millions de tonnes de déchets par an… Face à ces enjeux écologiques et climatiques auxquels notre société est confrontée, il est urgent d’agir en faveur de la décarbonation du monde de la construction.

Pour cela, de nombreuses solutions existent, notamment l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés. Ces derniers, issus de la biomasse végétale ou animale, ou de la terre elle-même, couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction.

Ces nouvelles filières méritent d’être soutenues et mises en avant, car elles répondent à nos besoins. Cette table ronde sera l’occasion de mettre en valeur les nouvelles filières présentes dans notre territoire régional.

Y a-t-il des freins à l’usage des matériaux biosourcés, et si oui, quels sont-ils ?

Quels sont les usages dans la construction ?

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00