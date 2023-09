Première édition – Rencontres d’architecture en mouvement Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Limoges accueille, du 12 au 14 octobre, les premières Rencontres d’Architecture en Mouvement, un événement destiné aux professionnels, mais aussi au grand public, qui se déroulera dans la caserne Marceau. Imaginée et portée par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, sous la direction artistique de l’architecte-scénographe Nicole Concordet, cette première biennale est l’occasion de faire émerger des récits de projets démontrant que les lieux produits dans le bonheur produisent du bonheur et de la beauté ; que l’architecture relie ; qu’elle est le fruit d’une production collaborative riche d’enseignements, qu’elle est à la fois un bien commun et une aventure humaine collective.

Cet événement hybride, entre grand rendez-vous de la profession et festival, propose ainsi de déplacer son regard pour voir autrement le rôle de l’architecte et du citoyen, en montrant la diversité de l’architecture du territoire néo-aquitain, au travers d’exemples et de solutions concrètes répondant aux défis de demain. Avec une programmation s’appuyant sur des acteurs locaux, propice à l’exploration, conjuguant concerts, spectacles de danse, ateliers pédagogiques, conférences, projections, tables rondes, débats…

Belvédère sur la ville, la caserne Marceau en devenir semblait tout indiquée pour recevoir ces rencontres. Le bâtiment de l’Horloge, ancien atelier de maintenance, devient pour trois jours un lieu de vie où la part belle est faite au réemploi. L’expérience se poursuit hors les murs dans les nouveaux locaux de l’Ordre des Architectes près de la gare, au CALM sur le campus, à la Cité des Métiers et des Arts dans les jardins de l’Évêché, à la librairie Page et Plume, au cinéma Le Lido, mais également à travers des visites de quartier. Autant d’opportunités de s’immerger et de découvrir des milieux méconnus, le temps d’une fête pour se réunir, partager, échanger, débattre, apprendre, construire, voir, éprouver, sentir.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

