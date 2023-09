« Architecture en mots » Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

« Architecture en mots » 13 et 14 octobre Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Sur inscription.

Atelier d’écriture proposé par Arc en rêve centre d’architecture et Fabrizio Gallanti :

L’écrit est capable de laisser le lecteur imaginer espaces, bâtiments et lieux. Les participants à cet atelier, qui s’appuie sur la méthode « Design by Words » enseignée à l’Architectural Association de Londres depuis 2014, sont invités à explorer et découvrir Limoges, en aiguisant leurs capacités d’observation, pour ensuite transmettre la sensation d’un endroit physique par les mots, expressions, et tournures de phrases les plus efficaces.

10h-11h : présentation de l’exercice.

11h-17h : déambulation écriture.

17h-19h : restitutions.

Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu'à sa fermeture en 2011, et s'étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00