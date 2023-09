Territoires ruraux en projet dans le Limousin – Eymoutiers, Felletin, Treignac Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Territoires ruraux en projet dans le Limousin – Eymoutiers, Felletin, Treignac 13 et 14 octobre Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Exposition des propositions d’étudiants de Licence de l’École Nationale Supérieure d’architecture de Clermont-ferrand (ENSAFC).

Dans le cadre du partenariat entre le PNR Millevaches en Limousin et l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF), 100 étudiants de 3e année de licence ont questionné, pendant un semestre, la notion de ville porte, en s’intéressant aux enjeux de mobilité et d’accessibilité mais aussi à la manière de consommer, travailler, habiter sur le territoire, à Eymoutiers, Felletin et Treignac.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

