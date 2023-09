Atlas des régions naturelles Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Atlas des régions naturelles 13 et 14 octobre Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Exposition autour du projet photographique open-source « Atlas des régions naturelles », d’Éric Tabuchi et Nelly Monnier.

Les photographes Éric Tabuchi et Nelly Monnier ont initié en 2017 un Atlas des régions naturelles (ARN) avec l’ambition de cartographier les 450 régions naturelles ou « pays » de France, à travers leur bâti et leurs paysages vernaculaires. Une manière de documenter le territoire français dans toutes ses nuances. Grâce à un dispositif permettant de les projeter sur un mur, leurs photos seront accessibles à tous.

Caserne Marceau / Pavillon de l'horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges

La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu'à sa fermeture en 2011, et s'étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00