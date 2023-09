Habiter l’urgence Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Habiter l’urgence 13 et 14 octobre Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit. Entrée libre.

Les étudiants de l’École d’architecture de Bordeaux et des universités japonaises et ukrainiennes présentent leurs projets d’habitats temporaires légers en bois adaptés aux problématiques de leurs pays.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du workshop conduit par Shigeru Ban en partenariat avec Woodrise 2023.

Ensap-Bordeaux, Tokyo University of Science, Keio University et Kyoto Institute of Technology et ukrainiennes Chernivtsi National University, Lviv Polytechnic National University, Oxford Brookes University, Kyiv National University of Construction and Architecture et National Academy of Fine Arts and Architecture.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00