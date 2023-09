Mémoires construites Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Sélection de films documentaires sur la construction à Limoges et ses environs proposée par la Cinémathèque, mémoires filmiques de Nouvelle-Aquitaine

– Construction du barrage de Vassivière, 1947- 1950.

– Limoges et son essor, grands travaux et évolution dans les années 70.

– Terrassement de la ZUP de Limoges, 1966.

– Aménagement du boulevard périphérique de Limoges, 1966.

– Construction du pont autoroutier de Limoges, 1980.

– Renaissance du clocher : Oradour-sur-Glane, 1953.

– Construction du viaduc d’Oléron, 1965.

– Construction des galeries Lafayette de Limoges, 1964.

– Clairvivre, construction de la première cité sanitaire, 1931 – 1933.

– Royan, ruines et reconstructions, 1947-1951.

– Moulin des apprentis, construction de moulins en Creuse, 1953.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00