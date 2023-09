Formation MAJ Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

Formation MAJ Vendredi 13 octobre, 09h00 Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge Gratuit pour les jeunes inscrits qui prêtent serment. 250 €. Sur inscription. Public restreint Archipride.

Une exploration approfondie de la réhabilitation et de la construction neuve, centrée sur le confort d’usage, la sobriété énergétique et matérielle. Cette formation mettra en lumière l’importance d’équilibrer l’architecture et la technique tout en adaptant la conception et la performance selon l’époque du bâti, s’étalant du XIXe siècle à 2022.

Caserne Marceau / Pavillon de l’horloge 64 rue Armand Barbès, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.maj-na.fr »}] La caserne Marceau est une ancienne caserne militaire située sur la commune de Limoges. Construite à partir de 1875, elle a été occupée par différents régiments jusqu’à sa fermeture en 2011, et s’étend sur environ 4,3 hectares dans le quartier Carnot-Marceau, au nord du centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00