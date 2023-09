CUE CUE Caserne Marceau Limoges, 13 octobre 2023, Limoges.

CUE CUE Vendredi 13 octobre, 20h30 Caserne Marceau gratuit

Amis, designers (objet et graphique), parisiens de souche et DJ à part entière, c’est par hasard, lors d’une orgie dans le Périgord, où pour la premiere fois ils partagent les platines : il en résultera une parfaite osmose (celle où la réalité laisse la place à la magie) : Cue Cue était né. Inseparables depuis 5 ans et demi, ils perfectionnent à chaque apparition leur set et soignent avec rigueur leur style.

ils aiment passionnément Soulwax, Dombrance, Kid Francescoli, Weval, Yuksek, Daphni, Extrawelt, Digitalism, Cabaret Nocturne, Contrefacon, The Juan Maclean, Rex The Dog, Daniel Monaco, Anne Roumanoff, Dan Solo, Roe Deers, Moderna, Theus Mago, Middle Sky Boom…..

Caserne Marceau 64 Place Marceau, 87100 Limoges Limoges 87000 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

Isabelle Decoux