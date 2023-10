Partager l’architecture Caserne Marceau Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Partager l’architecture Jeudi 12 octobre, 11h00 Caserne Marceau Entrée libre

En partenariat avec la Maison de l’Architecture du Limousin et Rumeurs Radio, dans le cadre des Rencontres d’Architecture en Mouvement et des Journées Nationales de l’Architecture.

Invités :

RACHEL DOUMERC, collectif TERR’O, groupe de réflexion et d’actions, résidence d’architecture « Le pied dans Les Sables »

YVAN DETRAZ, architecte, directeur de Bruit du Frigo, collectif d’architectes, artistes, urbanistes, médiateurs et constructeurs

CAMILLE DUCROS, architecte, médiatrice, chargée de projet à Architecture In Vivo

SARA MEUNIER, architecte, responsable activités éducatives d’arc en rêve centre d’architecture

Modératrices :

SOPHIE BERTRAND, architecte, vice-Présidente du Réseau des Maisons de l’Architecture

FRÉDÉRIQUE LACROIX, directrice de la Maison de l’Architecture de Poitiers

Animateur:

Ludovic GILLON, architecte, Rumeurs Radio

Le 12 octobre à 11h00

Caserne Marceau à Limoges (64 rue Jean Barbès )

En direct sur la web radio Mezzanine (clic « play »)

Les Rencontres d’Architecture en Mouvement sont portées par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec, entre autres, les Maisons de l’Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’infos : www.ana.archi

Caserne Marceau Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Architecture Transmission

Bilto Ortega / Fannie Loget