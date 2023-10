Marathon radio Caserne Marceau Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Marathon radio Caserne Marceau Limoges, 12 octobre 2023, Limoges. Marathon radio 12 et 13 octobre Caserne Marceau Entrée libre En partenariat avec Rumeurs Radio, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. A la caserne Marceau à Limoges (64 rue Jean Barbès )

Et en direct sur la web radio Mezzanine (clic « play ») PROGRAMME Chaque jour, ouverture de l’antenne à 9h30 et fermeture à 19h00 en compagnie d’invités. Le 12/10 à 11h00

️ Émission de radio « Partager l’architecture »

En partenariat avec la Maison de l’Architecture du Limousin Le 12/10 à 16h00

️ Retransmission « Les emplois du réemploi »

Table ronde autour des filières du réemploi dans la construction et l’aménagement des territoires Le 12/10 à 18h00

️ Retransmission « L’architecture comme levier face aux crises actuelles »

Table ronde autour du plaidoyer Habitat, villes et territoires, l’architecture comme solution Le 13/10 à 13h30

️ Retransmission « Matériaux vivants »

Table ronde autour des matériaux biosourcés et géosourcés Le 13/10 à 15h30

️ Retransmission « Refaire village »

Table ronde autour de l’habitabilité des territoires

Proposé par le Pavillon de l’architecture Les Rencontres d’Architecture en Mouvement sont portées par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec, entre autres, les Maisons de l’Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

Plus d'infos

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:30:00+02:00

architecture urbanisme

